Ranieri: «Oristanio, da subentrato dà sempre qualcosa! Solo contro Inter…»

Il Cagliari ha trovato la sua prima vittoria stagionale in rimonta contro il Frosinone. A dare il via alla riscossa rossoblù ci ha pensato Oristanio. Dell’attaccante, in prestito dall’Inter, ha parlato Ranieri in conferenza stampa

BENE – Queste le parole di Ranieri su Oristanio. Il tecnico rossoblù elogia l’attaccante ma individua un match in cui non è riuscito a dare il suo contributo: «Oristanio quando subentra dà sempre qualcosa. Solo il primo tempo contro l’Inter non ha fatto bene e alla sua altezza dall’inizio, forse perché era emozionato».