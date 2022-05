Radu, tanti auguri di buon compleanno! Da 9 anni a tinte nerazzurre

Radu oggi festeggia il suo venticinquesimo compleanno, il nono da quando veste la maglia dell’Inter. Tanti auguri da parte di tutti i tifosi nerazzurri e dalla redazione di Inter-News.it anche in una stagione complicata.

COMPLEANNO – Ionut Radu, nato a Bucarest il 28 maggio 1997, oggi spegne ben venticinque candeline. Nel settore giovanile dell’Inter da quando aveva 16 anni, fa il suo esordio assoluto con i nerazzurri in Sassuolo-Inter il 14 maggio 2016. Poi i prestiti con Avellino, Genoa, prima di tornare all’Inter nella stagione 2020-2021 sotto la guida di Antonio Conte, con il quale conquista subito lo scudetto. Con i nerazzurri conquista anche una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Al portiere nerazzurro i nostri migliori auguri soprattutto dopo una stagione complicata come quella appena conclusa, ma fondamentalmente positiva. A lui auguriamo il meglio anche per il futuro, dato che lascerà l’Inter (da capire se in prestito o no).