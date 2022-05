Gosens sempre più erede sulla sinistra dell’Inter: i suoi numeri

Con le voci di un passaggio di Ivan Perisic al Tottenham che si fanno insistenti (vedi articolo), Robin Gosens diventa sempre più l’erede dal prossimo anno della fascia sinistra dell’Inter. Andiamo ad analizzare i suoi numeri in Serie A.

EREDE – Robin Gosens sembra sempre di più essere il titolare della fascia sinistra dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Arrivato a gennaio dall’Atalanta, il tedesco ha vissuto la seconda parte del campionato all’ombra di Ivan Perisic. Con un addio ormai quasi certo del croato al club nerazzurro, adesso tocca a Gosens diventare il padrone a sinistra. Ma quali numeri porta con sé il giocatore? Decisamente incoraggianti. Specialmente considerando che la scorsa stagione ha avuto ben poco spazio anche a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dal campo per tutta la prima parte del campionato.

Robin Gosens erede della fascia sinistra nerazzurra: i suoi numeri

DOPPIA CIFRA – Andando ad analizzare i numeri di Robin Gosens in Serie A, sono in totale 128 le sue presenze. Di cui 106 da titolare e 22 da subentrato/sostituito (dati Transfermarkt). In totale il tedesco, fin dal suo arrivo in Italia nel 2017, ha registrato 24 gol e 19 assist. A questi, vanno aggiunta anche la rete nel derby di Coppa Italia con l’Inter (primo gol in nerazzurro) e la grande partita disputata contro il Portogallo a EURO 2020, nella quale ha propiziato la vittoria della sua nazionale con un gol e due assist. Insomma, c’è tanto dispiacere per l’addio di Ivan Perisic. Ma la fascia sinistra è sicuramente in buone mani.