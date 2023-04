Prima Pagina IN Edicola: Inter in finale, Juventus KO! Pena Allegri

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Coppa Italia: decide Dimarco (1-0), il 24 maggio a Roma assalto al trofeo. Simone boccia Max. L’Inter batte la Juve, lo specialista Inzaghi in finale: ora la Champions. Il tecnico nerazzurro: «Non ci fermiamo qui». Allegri: «Nel primo tempo abbiamo dormito».

TUTTOSPORT

Dimarco-gol: Inter in finale. Allegri, che pena. L’1-0 arriva già al minuto 15 e mortifica una Juve dimessa dall’inizio alla fine nel gioco e nello spirito, mai in grado di impensierire davvero Onana. Al tecnico bianconero, sempre più in discussione, resta solo l’Europa League. Inzaghi si conferma asso di coppe: il 24 maggio a Roma sfiderà chi passa tra Fiorentina e Cremonese (andata 2-0 per i viola).