Prima Pagina IN Edicola: Dybala-Perisic sì vicino. Inter offesa dai milanisti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter rilancia per il rinnovo di Perisic. I tifosi nerazzurri chiamano Dybala, lui strizza l’occhio. «San Siro? Bella accoglienza». La festa sporcata. Uno striscione dei milanisti offende l’Inter: la Figc indaga.

TUTTOSPORT

Dybala a Villa Bellini, poi a San Siro. Inter-Joya: incontro! Perisic: il sì è vicino.