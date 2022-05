Tesser: «L’Inter merita un plauso. Ranocchia? Bellissima immagine»

In collegamento con Sportitalia, l’allenatore Tesser fa comunque i complimenti all’Inter nonostante non sia arrivato lo scudetto. Da parte sua un pensiero nei confronti di Ranocchia, che ha chiuso la sua esperienza in nerazzurro (vedi articolo).

MANCATO POCO – Attilio Tesser non vuole parlare di “sconfitti”: «L’Inter merita un plauso. Non ha vinto il campionato, ma dopo Bologna ha fatto percorso netto. È la dimostrazione del ritorno di Milano in questo campionato, bisogna fare gli applausi da entrambe le parti. È una bellissima immagine Andrea Ranocchia all’Inter, perché se rimane tanti anni vuol dire qualcosa. Conta il valore umano di questo ragazzo, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto bene. Una volta si chiamavano bandiere, oggi non esistono più ma è un esempio positivo del ragazzo e della società».