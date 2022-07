Prima Pagina IN Edicola: Bremer-Inter entro lunedì. Dybala, anche il Napoli

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Bremer, l’Inter vuole prenderlo entro lunedì. Accordo con il difensore, l’offerta al Torino sale a 33/34 più bonus: Marotta deve sfruttare il ritardo della cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Dybala, la data. È la Roma la più decisa e c’è chi ipotizza la chiusura il 23 luglio. Marotta ha altre urgenze legate alla difesa e al blocco Dzeko-Sanchez. E il Milan? Se De Ketelaere non si concretizza… Emozione Eriksen, ha firmato con lo United. TUTTOSPORT Juve-Inter, spallate d’estate. Anche i bookmakers non hanno dubbi: Allegri si giocherà lo Scudetto con Inzaghi, giù Milan e Napoli. Il duello s’infiamma sempre per Bremer. Dybala, avanti Inter ma il Napoli lo tenta. Pinamonti-Atalanta. Muriel, a te la Roma.