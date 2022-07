Orrico: «Nella mia Inter erano tutti multinazionali, avevo ‘paura’ di quelli»

Orrico ha allenato, senza successo, l’Inter nella prima metà di stagione 91-92. Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il tecnico ricorda cosa non funzionò in quell’esperienza.

POCO LEGAME – Corrado Orrico non ha certo avuto un passaggio felice all’Inter. Arrivò dopo Giovanni Trapattoni nell’estate del 1991, ma non riuscì a incidere sui giocatori e a entrare in sintonia con loro: «Dovevano cambiare, ma non sono mai cambiati. Hanno sempre fatto quello che hanno voluto. I campioni, i giocatori molto forti ed erano tutti nazionali quelli dell’Inter, sono tutti multinazionali. Hanno una potenza sulla società che va oltre quella dell’allenatore. Io ero timoroso, avevo paura di quelli».