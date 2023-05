Prima Pagina IN Edicola: Amala! Inter-Istanbul, finale dopo 13 anni

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Amala. Inter strepitosa: in finale di Champions dopo 13 anni. Capolavoro Inzaghi: batte il Milan anche nel derby di ritorno. Decide Lautaro: 1-0. Il 10 giugno sfida a Istanbul con il City o il Real, rivali alle 21.

TUTTOSPORT

InterIstanbul. Milan dov’eri? Lautaro risolve un euroderby teso (1-0): appuntamento in Turchia il 10 giugno contro Real o City in campo stasera. A Pioli non basta Leao: è un piccolo Diavolo.