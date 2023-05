Moviola Inter-Milan: Krunic da rosso ancora impunito! Non fischia mai

Inter-Milan ha avuto Turpin come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2022-2023 e finito 1-0 (andata 2-0). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Clément Turpin voto 4.5. Si perde un’infinità di cartellini, lascia correre tantissimo ma quando c’è fallo bisogna fischiarlo. All’11’ l’azione della parata di André Onana su Brahim Diaz nasce da un fallo clamoroso di Theo Hernandez su Nicolò Barella. In caso di gol il VAR sarebbe dovuto intervenire, ma visto il precedente dell’andata… Sandro Tonali è il primo graziato dal giallo, per un fallo su Lautaro Martinez che scendeva centralmente. E lo stesso accade due minuti dopo (24’) per Davide Calabria su Federico Dimarco a palla scaricata. L’azione di Rafael Leao al 38’, quando manca di poco lo 0-1, nasce da un suo netto fallo di mano non ravvisato.

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Finalmente un giallo, al 56’ per Malick Thiaw che va dritto su Lautaro Martinez. Saranno sei a fine partita, nonostante tutto. Regolarissimo il gol dell’Inter, con Lautaro Martinez in gioco sull’assist di Romelu Lukaku e non di poco. Ammoniti per reciproche scorrettezze Nicolò Barella e Sandro Tonali, che si beccano a palla lontana. Poco dopo (81’) Rade Krunic entra malissimo in scivolata sulla caviglia di Hakan Calhanoglu: sarebbe rosso, invece arriva solo un giallo. E il VAR resta bello tranquillo non si capisce perché. Nasce un parapiglia, ammonito Lautaro Martinez per proteste. E – ovviamente – subito dopo Simone Inzaghi cambia i due ammoniti per non rischiare nulla in ottica finale. Incredibile però come il centrocampista del Milan sia stato graziato dall’espulsione sia all’andata sia al ritorno. Nel finale chiude gli errori: fallo di mano in attacco a Olivier Giroud, ma era di testa.