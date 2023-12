Precedenti Inter-Atlético Madrid: una rivincita da prendere

Sarà Inter-Atlético Madrid per gli ottavi di finale di Champions League: i precedenti ufficiali vedono solo una partita. Quella di febbraio e marzo (date e orari in arrivo nel pomeriggio) sarà la prima volta nella massima competizione UEFA



I PRECEDENTI – L’unica volta che si è giocata la sfida Inter-Atlético Madrid in gara ufficiale è stato in occasione della Supercoppa Europea del 2010. Il 27 agosto si gioca allo Stade Louis II di Monte-Carlo, dopo il Triplete e la vittoria dei colchoneros in Europa League. I nerazzurri persero per 0-2, con rigore sbagliato nel finale da Diego Milito e parato da David de Gea. Al momento dell’errore dal dischetto (90′) il punteggio era già compromesso, per i gol di José Antonio Reyes al 62′ e Sergio Aguero all’83’. In panchina c’erano diversi interpreti rispetto a oggi. A guidare i nerazzurri c’era Rafa Benitez, che fu esonerato a dicembre. Si ritroveranno a distanza di anni Diego Simeone e Simone Inzaghi, che nel 2000 vinsero lo Scudetto con Lazio da compagni di squadra. Proprio il Cholo ha vestito anche la maglia dell’Inter dal 1997 al 1999. L’Inter spera di vendicare quella finale persa, che fu l’unica nota negativa in un anno ricco di trionfi. Non ci sono invece precedenti fra Inter e Atlético Madrid in Champions League, al Civitas Metropolitano solo un’amichevole finita 0-1 l’11 agosto 2018 con gran gol di Lautaro Martinez.