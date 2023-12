Trevisani: «Inter-Atlético Madrid, ecco come Inzaghi può vincere»

Agli ottavi di finale di Champions League sarà la volta di Inter-Atlético Madrid. Gli spagnoli, però, non giocano più il calcio degli ultimi anni, secondo Riccardo Trevisani intervenuto a Sport Mediaset.

VULNERABILI – Per il big match Inter-Atlético Madrid, valido per gli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri avranno da scalare più di una difficoltà. Riccardo Trevisani ha analizzato l’avversario della squadra di Simone Inzaghi: «Atlético Madrid diversa dalla squadra che si chiudeva a ‘catenaccio’ degli scorsi anni. Dal punto di vista tattico gli spagnoli hanno cambiato molto. Diego Pablo Simeone non gioca più con una difesa a quattro, ma li schiera a tre. In questo sitema di gioco va menzionato Mario Hermoso, che spesso attacca l’avversario con molti inserimenti e lascia scoperta la sua posizione in difesa, un po’ come fa Alessandro Bastoni all’Inter. Rispetto agli scorsi anni, sono dunque più vulnerabili. Lasciano molti spazi dove Inzaghi sa come far male. Sicuramente la punta di diamante è Antoine Griezmann, che sta segnando molto soprattutto in Champions League».