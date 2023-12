Polverosi: «Inter ricchissima di alternative! Col Napoli esempio»

L’Inter guida la classifica in Serie A con la Juventus prima inseguitrice a -2. Il giornalista Alberto Polverosi, su Radio Serie A, parla della lotta scudetto fra le due squadre

SFIDA – Queste le considerazioni di Polverosi: «Derby d’Italia per lo scudetto? La classifica dice questo. Dice anche un pochino di Milan, non dice più Napoli che è finito a -11. La classifica è quella che comanda alla fine. L’Inter è di nuovo davanti alla Juventus, io credo che i bianconeri siano al massimo, i nerazzurri non ancora. Non vedo alternative ad oggi. Inter non al massimo? È ricchissima di alternative, cosa che non ha la Juventus. I bianconeri sono quelli, l’Inter può variare l’undici. L’esempio di Napoli è lampante: mancavano Pavard e Bastoni, si è fatto male de Vrij. Entrato Carlos Augusto ed ha fatto un partitone».