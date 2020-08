Pirlo: “Sfida Inter-Juventus? Tutti partono da 0 punti. Anno difficile”

Andrea Pirlo

Pirlo ha parlato delle gerarchie in vetta al campionato di Serie A in vista della prossima stagione e del duello Inter-Juventus. Il nuovo allenatore bianconero non parla di favoriti per lo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

NUOVA SERIE A – Andrea Pirlo si presenta e parla della lotta al titolo: «Inter favorita o Juventus in pole in Serie A? Si parte sempre da 0 punti per tutti, bisogna conquistarli. Non importa chi è favorito all’inizio, le partite vanno giocate e i punti conquistati. Non è un problema. E’ stato e sarà un anno difficile: il Coronavirus ha fatto saltare tutti i piani a livello di preparazione e partite. Bisogna programmare per bene cosa fare, ma abbiamo persone adatte a questo. Ci stiamo preparando affinché vada tutto bene».