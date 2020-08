Conte arrivato all’incontro! Presenti Zhang e dirigenza Inter: i dettagli

Condividi questo articolo

Conte Inter

E’ arrivato il giorno del tanto atteso incontro tra Conte, Steven Zhang e la dirigenza dell’Inter. Oggi si deciderà con ogni probabilità il futuro della panchina nerazzurra. L’attuale allenatore è stato l’ultimo ad arrivare nella villa fuori dal comune di Milano dove i protagonisti stanno parlando

INCONTRO DECISIVO – Antonio Conte è appena arrivato all’incontro decisivo (iniziato in questi minuti) per stabilire il futuro della panchina nerazzurra. Il tecnico dovrà parlare con la dirigenza e il Presidente Zhang per decidere se proseguire insieme. L’ultimo ad arrivare è stato proprio l’attuale allenatore, mentre la dirigenza era già presente. L’incontro si sta svolgendo in una villa fuori dal comune di Milano, come riporta Sportitalia.