Icardi sull’addio all’Inter e il PSG: “La decisione migliore della mia vita”

Condividi questo articolo

Mauro Icardi Club Brugge-PSG

Icardi ha parlato dell’addio all’Inter e della scelta di passare al PSG, esattamente un anno fa. L’attaccante sottolinea la soddisfazione per la decisione presa, tramite un lungo post su Instagram. Di seguito le sue dichiarazioni

UN ANNO FA – Mauro Icardi torna a parlare dell’addio all’Inter e dell’arrivo al PSG: “Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, di fare qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire. Oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo realizzato e per quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato e per aver preso questa decisione un anno fa… Oggi la miglior decisione della mia vita”.