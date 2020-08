Barzaghi: “Incontro Conte-dirigenza Inter ancora in corso. Zhang media”

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situazione sull’incontro che sta avvenendo tra la dirigenza dell’Inter al completo, Zhang e Antonio Conte. Sono minuti di attesa per l’esito della mediazione di Zhang. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a SkySport24

MINUTI DI ATTESA – Matteo Barzaghi fuori dalla villa dove sta avvenendo l’incontro: «E’ ancora in corso l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza Inter al completo. E’ un’occasione per mettersi tutti al tavolo insieme e vedere se ci sono le condizioni per andare avanti insieme: è il momento della verità. Vedremo se il Presidente nella sua mediazione finale sia riuscito nell’operazione molto complicata di ricomporre dopo una frattura profonda creatasi. Vedremo se ci sarà una fumata bianca o meno. Il tentativo di Zhang sta avvenendo. Anche il fatto che ci siano tutti i dirigenti in quest’incontro fa pensare: le conseguenze saranno chiare nelle prossime ore».