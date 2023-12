Pirlo: «Inter, Esposito deve continuare così e restare tranquillo»

Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida tra il Brescia e la sua Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, anche una risposta sull’attuale percorso di Sebastiano Esposito, attaccante blucerchiato ma di proprietà dell’Inter.

LAVORARE – Andrea Pirlo, ex giocatore di Inter, Milan e Juventus e attuale allenatore della Sampdoria, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il suo vecchio Brescia, ha parlato anche di Sebastiano Esposito. L’attaccante blucerchiato infatti, si è trasferito a Genova ma è tutt’ora di proprietà dell’Inter: «Siamo contenti delle prestazioni di Esposito. Deve restare tranquillo, lavorare per la squadra e se arriverà un gol per sarà un di più. È un giocatore di grande qualità, così come Verre. Magari non si vedono spesso tra i marcatori ma l’importante è ciò che ci danno in campo. Giocate imprevedibili, intensità. Facessero qualche gol in più sarebbe un bene per tutti e si alzerebbe l’autostima».