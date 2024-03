Pioli: «Solo l’Inter meglio del Milan? Rendimento ora più continuo»

Pioli ha parlato dopo aver battuto l’Empoli 1-0 a San Siro. Il tecnico del Milan ha fatto più punti di tutti in questo 2024, tranne di Inzaghi e dell’Inter.

ORA PIÙ COMPETITIVI − A Dazn, Stefano Pioli risponde così alla domanda sul rendimento del Milan, che dopo l’Inter è la squadra ad aver fatto più punti in questo 2024: «Abbiamo sofferto per gli infortuni, il gruppo è stato bravo a tenere linea e compattezza. Durante l’anno abbiamo cambiato tanto, ora abbiamo un rendimento più continuo per essere più competitivi in campionato e in Europa League. Siamo concentrati su come finirà questa stagione».