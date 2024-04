Pioli: «Euroderby? Inter era superiore! Ma il Milan non è distante»

A Pioli non è certo passato di mente l’euroderby di Champions League della scorsa stagione, dove l’Inter vinse 0-2 l’andata e l’1-0 al ritorno. Ora, alla vigilia del quarto di finale di Europa League con la Roma, l’allenatore del Milan ribadisce un concetto.

L’AVVERSARIO – Stefano Pioli in conferenza stampa va sul derby Milan-Roma di domani: «Io penso, assolutamente, che domani sera Daniele De Rossi schiererà la formazione migliore per fare molto bene. Perché è un obiettivo molto importante per noi, ma anche per loro. Conosce bene le nostre qualità, le nostre caratteristiche e il nostro stato di condizione, come noi conosciamo il loro. Si affrontano due squadre che stanno bene, loro arrivano da un derby vinto ma non solo: con De Rossi hanno perso solo l’Inter in tutta la sua gestione. Non stiamo pensando assolutamente al Sassuolo o al campionato, ma alla partita contro di loro».

PARTITE CHIAVE – Fra il derby di Europa League con la Roma e quello con l’Inter per il Milan e Pioli ora sono tutte partite decisive. Il suo commento: «Adesso arriva il momento più importante della stagione, che poi deciderà le valutazioni finali del nostro percorso. Questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare la nostra forza, in cui dobbiamo dimostrare di essere migliorati. Ma questo dipenderà da noi e da quello che faremo nelle prossime partite. Il nostro obiettivo è essere competitivi in Italia e in Europa».

IL RICORDO – Pioli torna sul derby fra Inter e Milan del 2023: «Noi siamo andati in semifinale l’anno scorso, in Champions League, quindi vuol dire che eravamo lì. Poi non ci siamo riusciti, perché probabilmente non siamo arrivati in quel momento nella miglior condizione possibile. Abbiamo affrontato un avversario che in quelle due partite è stato superiore, ma non credo che siamo molto distanti: dobbiamo crescere un po’, l’Europa League è sotto la Champions League ma ci sono grandi squadre. Siamo usciti nell’unico girone che ha ancora le due qualificate ai quarti».