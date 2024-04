VIDEO − L’Inter e Volvo insieme: ci sono quattro piloti d’eccezione!

L’Inter conferma la sua partnership per la stagione 2023-24 con Volvo. A celebrare la collaborazione quattro giocatori nerazzurri.

TESTIMONIAL − A celebrare Volvo come Official Car Partner dell’Inter per la stagione 2023-24 ci sono Nicolò Barella, Emil Audero, Yann Aurel Bisseck e Francesco Acerbi. Il quartetto come piloti d’eccezione nel presentare la collaborazione tra il club e la famosa casa automobilistica.

Unveil the excellence 🚙⚫🔵

In viaggio con @VolvoCarIT, il nostro Official Car Partner per la stagione 23/24#IMPartner pic.twitter.com/HiGO3cGPS6 — Inter (@Inter) April 10, 2024

Quartetto d’assi in casa nerazzurra.