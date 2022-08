Peroni: «Con Sanchez l’Inter si libera di peso pure politico. Ma sborsa tanto»

Il tema Sanchez ha quasi monopolizzato la giornata di oggi a livello di mercato, con la risoluzione ormai vicina seppur ancora non ufficiale (vedi articolo). Di questo ne ha parlato il giornalista Peroni ad Aspettando Calciomercato su Sportitalia.

USCITA NECESSARIA – Giulio Peroni dà un giudizio sull’addio di Alexis Sanchez: «Lui ha tirato un po’ la corda, secondo me l’Inter dovrà sborsare parecchi soldi. Non crede più in questo giocatore, ha quattro attaccanti e dovrà mettere un quinto come per esempio un giovane. Sanchez ha un ego smisurato, ma non ha fatto male: in certe occasioni sembrava più pimpante di Lautaro Martinez. La società si libera di un peso economico ma anche di un peso politico, perché questa trattativa è durata troppo e credo abbia indispettito i dirigenti dell’Inter. Ancor più che il giocatore».