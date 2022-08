Flachi: «Correa gran qualità, aspetti! Asllani Inter coperta, Sanchez scelta»

In collegamento con Aspettando Calciomercato su Sportitalia, l’ex attaccante Flachi ha commentato le mosse dell’Inter. Fra queste l’addio di Sanchez, l’arrivo di Asllani e la posizione di Correa.

IN USCITA – Francesco Flachi è dell’idea che Alexis Sanchez faccia bene a lasciare l’Inter: «Credo sia stata una scelta sua. Non ha fatto nemmeno male in delle situazioni, ha fatto vincere la Supercoppa Italiana ed è stato determinante. Con l’arrivo di Romelu Lukaku giocare sarebbe stato difficile: se ha ancora voglia e vuole mettersi in mostra… Poi dipenderà dalla squadra e da quello che vuole lui, ma non credo avrà problemi a trovare una nuova destinazione».

DA ATTACCANTE AD ATTACCANTE – Flachi difende Joaquin Correa: «Io penso che sia un giocatore che ha qualità. Si esalta quando sente la fiducia della gente, dell’allenatore e dei compagni. È un giocatore che ha grandissime qualità: l’anno scorso ha avuto infortuni, era in una squadra con tanti campioni. Deve essere bravo e avere la pazienza di aspettare il suo momento, ci sono tante competizioni».

IL NUOVO CHE AVANZA – Flachi promuove l’arrivo di Kristjan Asllani all’Inter: «Secondo me questo ragazzo ha delle qualità importanti e l’ha dimostrato. È giovane e ha trovato una certa continuità, poi sappiamo la società Empoli come sia brava a farli crescere. Giuseppe Marotta ha guardato anche il futuro, in funzione di Marcelo Brozovic e altri giocatori. Si è già coperto con Asllani, l’importante è che questo ragazzo giochi: è un rodaggio per farlo crescere».