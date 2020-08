Pellizzari: “Kolarov-Vidal interessante per l’Inter. Contraddicono una base”

Tommaso Pellizzari

Kolarov e Vidal potrebbero essere i prossimi acquisti dell’Inter di Conte. Secondo il giornalista del “Corriere della Sera” Tommaso Pellizzari, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, l’ingaggio di entrambi vorrebbe dire mettersi in primissima fila per la Serie A 2020-2021. Ecco perché.

SORPASSO IN VISTA? – Tommaso Pellizzari promuove una seconda esperienza per Arturo Vidal allenato da Antonio Conte: «È stato uno dei giocatori fondamentali della sua Juventus. Poi, quando è andato altrove, è stato altrettanto fondamentale. Quest’anno, nel Barcellona, è stato uno dei pochi giocatori che ha avuto un rendimento al livello della sua fama. Devo dire che l’idea di Vidal insieme ad Aleksandar Kolarov è interessante, perché contraddice una delle basi dell’accordo fra Conte e la dirigenza dell’Inter, cioè vincere ma non subito. Qui è chiaro che vanno a prendere giocatori perché quest’anno c’è l’occasione d’oro, con la Juventus che è in una fase di mutazione con un allenatore punto di domanda».