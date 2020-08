Orsi: “Kolarov? L’Inter fa un instant team. La Roma sfoltisce, Godin…”

Fernando Orsi

Kolarov, da ieri sera, è entrato fra i nomi per l’Inter della nuova stagione. Fernando Orsi, ex vice di Mancini in nerazzurro, ha commentato durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport il possibile acquisto del difensore serbo dalla Roma e valutato la squadra per il 2020-2021. Spicca Godin, reduce da un’ottima Europa League.

ESPERIENZA A NON FINIRE – Per Fernando Orsi l’acquisto di Aleksandar Kolarov porterebbe tanto all’Inter: «Diciamo che è stato un punto di riferimento importante (per la Roma, ndr). All’inizio, quando l’hanno preso, c’era un po’ di scetticismo ma poi si è inserito benissimo. La Roma porta trentacinque giocatori in ritiro e sono tanti, la nuova proprietà ha bisogno di sfoltire gli ingaggi importanti e Kolarov potrebbe essere uno di questi. Che Inter sarà? Questa squadra anagraficamente sale. Con Kolarov, Diego Godin, Samir Handanovic, Arturo Vidal e Alexis Sanchez fai un instant team. Peraltro Godin, nel mini-torneo dell’Europa League, è stato uno dei migliori».