Pellegatti: «Per me l’Inter non è un ossessione! Beffi il Milan quanto vuole»

Il giornalista e tifoso del Milan Pellegatti ha detto la sua su alcune questioni riguardanti l’Inter. Poi è tornato sullo scippo ai rossoneri di Thuram. Di seguito le dichiarazioni a “Tutti Convocati”.

– Carlo Pellegatti sembra avere ancora il dente avvelenato con l’Inter. Così ha parlato il giornalista nel corso della trasmissione di Radio 24: «Non mi interessa guardare in casa d’altri, sono concentratissimo sul Milan. Capisco lo sconcerto dei tifosi dell’Inter su Lukaku. Mi hanno parlato di com’è stata la telefonata di Ausilio, giustamente è stata indignata. Indipendentemente da tutto, nella vita bisogna sempre farsi trovare al telefono. Poi, con coraggio, si dice “Ho cambiato idea”. Però un professionista non può farsi trovare. Se arriva Morata non credo che l’Inter abbassi il suo livello. Non mi ha mai fatto impazzire ma mi sarebbe piaciuto se fosse venuto al Milan. È un giocatore di caratura internazionale, che ha sempre fatto gol, ha giocato in Premier League. Lukaku ha del fascino ma ha giocato bene due mesi l’anno scorso. Morata è un giocatore più continuo e poi hanno Thuram, che hanno soffiato al Milan. Ancora infastidito da questo? Vi assicuro, per me l’Inter non è un ossessione e non è il mio primo pensiero. A me interessa avere il Milan forte. L’Inter prenda chi vuole, beffi il Milan quanto vuole, a me non interessa. L’Inter dei record del campionato 88-89 è figlio dell’umiliazione del derby vinto 2-0 dal Milan, dove i nerazzurri non hanno mai passato la metà campo».