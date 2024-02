Pedullà: «Spalletti? Per lui addio all’Inter fu molto doloroso»

Pedullà torna sull’addio di Spalletti all’Inter, avvenuto al termine della stagione 2018-2019. Il giornalista, in collegamento da Roma stasera durante Aspettando il weekend su Sportitalia, lo fa a proposito delle parole di Marotta.

LA SCELTA – Alfredo Pedullà ricorda quando Giuseppe Marotta portò Antonio Conte a Milano: «Noi sappiamo quanto fu doloroso non tanto per l’Inter, quanto per Luciano Spalletti. Non è tornato ad allenare per due anni di fila, volle rimanere col contratto dell’Inter e disse no al Milan. In queste dichiarazioni di Marotta io vedo la rivalutazione dell’allenatore. Sembra in secondo piano, poi nella scelta di Conte credo che lui abbia fatto esattamente il contrario: aveva capito che solo con quell’allenatore avrebbe potuto vincere».