Pedullà: «Marotta dalla Juventus all’Inter? Ha creato un altro solco»

Alfredo Pedullà

Il mercoledì appena concluso ha visto il processo alla Juventus, reduce da una nuova eliminazione agli ottavi di Champions League. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, vede l’addio di Marotta direzione Inter dell’autunno 2018 come uno dei motivi del calo bianconero in Europa.



DAL BIANCONERO AL NERAZZURRO – Negli ultimi tre anni la Juventus non è mai andata oltre i quarti di finale di Champions League. Per Alfredo Pedullà ci sono delle spiegazioni precise: «Io penso che ci siano state delle omissioni inconcepibili, per chi fa mercato a certi livelli. Fermo restando che, io lo dico perché ne sono convinto, l’uscita di Giuseppe Marotta (andato all’Inter a dicembre 2018, ndr) ha creato un altro solco. Fabio Paratici con Marotta faceva un altro tipo di lavoro: è bravissimo a scegliere i calciatori, però in un gruppo di lavoro ci sono quelli che ti indirizzano, che ti proteggono eccetera».