VIDEO AMARCORD – Cruz-Ibrahimovic, rimonta Inter su Milan e Ronaldo

Condividi questo articolo

Julio Ricardo Cruz

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 marzo 2007. Nel derby di ritorno, il Milan passa in vantaggio con l’ex Ronaldo. Ma Cruz e Ibrahimovic guidano la rimonta nerazzurra.

FESTA PERFETTA – Il derby tra Inter e Milan dell’11 marzo 2007 è a suo modo storico. Torna infatti a giocarlo il brasiliano Ronaldo, anche se con una maglia diversa. Il Fenomeno è l’acquisto di lusso del mercato invernale rossonero, e nel giorno del derby trova un’accoglienza speciale. Moltissimi tifosi nerazzurri si presentano infatti a San Siro armati di fischietti per tributare il loro “benvenuto” all’ex Pallone d’Oro. Che riesce tuttavia a vendicarsi, portando in vantaggio il Milan al 40′ con un sinistro chirurgico dal limite dell’area. L’ex nerazzurro si lascia così andare ad un’esultanza liberatoria, portando le mani alle orecchie. Nella ripresa si scatena però Zlatan Ibrahimovic. Che prima fugge via sulla destra, al 54′, servendo per Julio Cruz a centro area, che può insaccare l’1-1. E poi, al 75′, riceve indietro il favore da Cruz, che recupera palla nell’area rossonera e serve lo svedese, che può scoccare il 2-1. Il vero highlight della gara è però ancora di Cruz, che pochi minuti dopo il pareggio ha l’occasione per chiudere la rimonta. Luis Figo entra in area da sinistra e serve in mezzo: El Jardinero è posizionato male, e prova un bellissimo colpo di tacco, che però finisce alto. Rivediamo comunque le reti di questo Inter-Milan nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: