Mourinho: Â«Juventus fuori? Felice per il Porto! Connesso col mio passatoÂ»

Mourinho: «Juventus fuori? Felice per il Porto! Connesso col mio passato»

José Mourinho Tottenham

Mourinho ha parlato alla vigilia di Tottenham-Dinamo Zagabria, andata degli ottavi di finale in Europa League in programma domani alle 21. Il tecnico portoghese ha risposto a una domanda sull’eliminazione della Juventus per mano del Porto, e ancora una volta ha ribadito il suo legame con le squadre che ha allenato.

IL PASSATO NON SI DIMENTICA – José Mourinho ha vinto due volte la Champions League: una col Porto nel 2004, l’altra con l’Inter nel 2010. Inevitabile la connessione con la Juventus, sbattuta fuori ventiquattro ore fa dalla massima competizione UEFA dai portoghesi. Oggi è tornato proprio su questo in conferenza stampa, e il passato nerazzurro inevitabilmente riaffiora: «Andrea Agnelli vuole fare riforme sulla Champions League che riducano imprese come quella di ieri del Porto? Non ho nulla da dire su questo. L’unica cosa che posso dire è che ho sempre una connessione emotiva con il mio passato. Il Porto è un importante periodo del mio passato, e sono sempre felice quando il mio passato è contento. È stata una grande notte per il Porto, sono felice per questo».