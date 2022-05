Paventi: «Inter e tifosi ci credono. Qui un anno fa la festa da quel pilone»

L’Inter si gioca tutto contro la Sampdoria alle 18. I nerazzurri giocheranno davanti al proprio pubblico. Intanto, Andrea Paventi a Sky Sport, analizza il momento e come l’Inter arrivi a questo appuntamento.

MOMENTO – L’Inter crede nello scudetto, è così che Andrea Paventi definisce l’ultima partita tra Inter e Sampdoria. «Non dipende solo dall’Inter. E’ stata una notte particolare. Qui l’approccio è un po’ più soft rispetto a Reggio Emilia perché si gioca in casa. L’entusiasmo c’è perché la matematica non condanna. I nerazzurri si giocano tutto all’ultima giornata. Inzaghi si è svegliato presto, una consuetudine come tutta la stagione. Qui c’è da fare il massimo contro la Sampdoria poi, se arriveranno belle notizie da Reggio Emilia, ancora meglio. San Siro sarà tutto esaurito. Un anno fa, alle mie spalle, c’è il pilone in cui si è affacciata la squadra nerazzurra l’anno scorso per festeggiare lo scudetto con la sua gente».