Inter-Sampdoria, ‘variante’ in attacco nerazzurro e ritorno su fascia destra

Il punto della situazione sulla formazione nerazzurra in vista della partita tra Inter e Sampdoria, in programma oggi alle ore 18.

NOVITÀ – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, la “variante” nell’attacco dell’Inter per la partita contro la Sampdoria sarebbe Joaquin Correa che potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez. Alle 11 c’è stato il risveglio muscolare della squadra, quindi più tardi si avranno maggiori certezze da questo punto di vista. Ritorno di Denzel Dumfries sulla fascia destra. In difesa davanti a Samir Handanovic sono i titolari Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Sky Sport