Inter campione d’Italia se… Ecco tutte le combinazioni possibili ma ignorate

Inter chiamata all’impresa nell’ultima partita stagionale contro la Sampdoria a Milano, ma in realtà la vera impresa può essere solo quella del Sassuolo, che ospiterà il Milan a Reggio Emilia. Tutte le combinazioni di campo in Inter-Sampdoria (vedi probabili formazioni) e Sassuolo-Milan sono favorevoli ai rossoneri tranne una. L’unica. In casa nerazzurra sperare nello Scudetto significa credere in qualcosa che sembra davvero impossibile ma mai disperare. Di seguito un esempio delle combinazioni “possibili” finora ignorate per far sì che il tricolore non venga scucito dalle maglie nerazzurre in favore di quelle rossonere

1. L’Inter vince a Milano contro la Sampdoria e il Milan perde a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

2. Inzaghi batte la Sampdoria di Giampaolo e intanto Pioli effettua sei cambi in casa del Sassuolo di Dionisi.

3. L’Inter arriva al triplice fischio finale vincendo e il Milan non ci arriva a causa di cinque espulsioni in partita.

4. Entrambe le squadre milanesi portano a casa tre punti e al Milan ne vengono detratti almeno altrettanti come penalizzazione.

5. Qualsiasi altra combinazione fantasiosa che preveda l’Inter davanti al Milan di almeno un punto visto lo scontro diretto a sfavore.

NB: potrebbe contenere una dose extra di scaramantico sarcasmo. Buona lotta Scudetto a tutti!