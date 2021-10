Paventi: «Dzeko sta trovando continuità e gol. Inzaghi ricerca equilibrio»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlando della squadra di Inzaghi che domani sarà impegnata in trasferta sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium

GOL ED EQUILIBRIO − Il punto di Paventi sui nerazzurri: «In Italia l’Inter segna più di tutti. È una squadra in cui sono andati via giocatori importanti come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi ma è sempre una squadra che segna tanto, in particolare Edin Dzeko che sta trovando continuità e gol, stessa cosa Lautaro Martinez. Qualche problemino c’è in Europa. Ci sarà adesso la gara contro il Sassuolo, credo che Simone Inzaghi ne cambierà uno/due e il tecnico nerazzurro vorrà trovare quell’equilibrio che nelle ultime partite è venuto meno».