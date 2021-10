Ponciroli: «Lautaro Martinez sia più abile sotto porta per essere campione»

Fabrizio Ponciroli ha parlato anche dell’Inter e di Lautaro Martinez dopo il pareggio per 0-0 in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

GOL SBAGLIATI – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli sulle partite di Inter e Milan in Champions League all’interno suo editoriale su TMW Radio. «Al Milan hanno scippato la partita, l’Inter invece sbaglia troppi gol. E’ una squadra che non va sotto se il pallino del gioco lo hanno gli altri, ma segna troppo poco in relazione a quello che produce. Se Lautaro vuole diventare un campione deve essere più abile sotto porta».