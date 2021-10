Inter, preoccupazione riguarda Suning: può trattare cessione a un fondo speculativo – SM

L’Inter non se la sta vedendo bene dal punto di vista finanziario, ma nonostante tutto la situazione è ampiamente sotto controllo. Come riportato da Sport Mediaset nel corso del TG sportivo su Italia 1, la vera preoccupazione riguarda la maggioranza sotto il controllo di Suning

TEMPO DI CEDERE? – La preoccupazione dell’Inter dopo il bilancio approvato ieri c’è, ma riguarda soprattutto la difficile situazione del gruppo Suning in Cina. E anche per questo motivo la proprietà cinese potrebbe presto decidere trattare la cessione delle quote di maggioranza del Club con un fondo speculativo. Questo è quanto riporta Sport Mediaset in seguito alla notizia di ieri sul rosso “record” in bilancio (vedi focus). Adesso l’Inter dovrà concentrarsi sul campo, ottenendo la qualificazione agli ottavi di Champions League per aumentare ulteriormente i ricavi. Nel prossimo bilancio il rosso verrà sicuramente dimezzato e anche di più, ma non sono esclusi altri sacrifici di mercato alla voce cessioni. In casa Inter il problema Suning verrà risolto entro questa stagione?