Paventi: «Calhanoglu col Benfica? Difficile. Chance per Brozovic»

Il punto della situazione, in casa Inter, è arrivato da parte del giornalista di Sky Sport Andrea Paventi: con Calhanoglu out (vedi articolo), Brozovic è chiamato a dare il meglio di sé per riscattare questo 2023.

PUNTO DELLA SITUAZIONE − Il giornalista Andrea Paventi ha fatto, in onda su Sky Sport, il punto della situazione in casa Inter. Le ultime su Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic: «Hakan Calhanoglu si ferma per almeno 15-20 giorni. Stamattina con gli esami svolti è stato evidenziato un risentimento all’adduttore della coscia destra. Salta perciò le prossime tre partite. Difficile che rientri con il Benfica. I tempi sono veramente stretti e con questo tipo di infortunio ci vuole cautela. Lui punta piuttosto al ritorno di Champions League sempre con il Benfica. Il calendario fittissimo fa sì che i giocatori non si fermino mai. Torna però Marcelo Brozovic, che per quattro anni è stato regista di questa squadra. Deve riscattare il 2023 negativo e questa è una grande chance. A Simone Inzaghi non si può dire nulla perché nelle coppe ha fatto bene. È arrivato tra le prime quattro in Europa ed è in semifinale di Coppa Italia. Ha già vinto la Supercoppa Italiana. Ma il campionato ha lasciato negatività che portano a fare delle riflessioni legittime. Lui vuole provare a rimanere sulla panchina dell’Inter e vuole chiudere bene la stagione».