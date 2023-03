Di Marzio: «Inter riflette su Inzaghi. De Zerbi vuole solo la Premier»

A Sky Sport, nel programma “Campo Aperto”, ha parlato il giornalista Gianluca Di Marzio della situazione che Simone Inzaghi sta vivendo sulla panchina dell’Inter (vedi articolo). Le sue parole anche sull’eventuale approdo di Roberto De Zerbi in nerazzurro.

RAGIONAMENTI − Gianluca Di Marzio, a “Campo Aperto” su Sky Sport, ha parlato dell’Inter e nello specifico della stagione di Simone Inzaghi come tecnico nerazzurro: «Simone Inzaghi in questa stagione non riesce ad avere tutta la rosa a disposizione. E in questo è molto sfortunato perché quando può iniziare a scegliere, in quel momento qualcuno si fa male di nuovo. La società sta riflettendo su di lui e lui lo sa. Magari arrivano frecciatine quando c’è una sconfitta inaspettata. Poi arriva però il colpo di coda e questa volta il colpo di cosa già può arrivare con il Benfica in Champions League. Un nome fatto è stato quello di Roberto De Zerbi che però vuole restare in Premier League. Quindi in ogni caso non sarebbe neanche facile trovare un allenatore giusto per questo progetto».