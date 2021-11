Parravicini: «Inter forte anche senza due big! Non sia legata a un singolo»

Per Parravicini l’Inter può sopperire anche all’assenza di due big, che nelle ultime settimane non sono stati certo al meglio. Queste le parole dell’ex centrocampista, ora allenatore, durante Aspettando il Weekend su Sportitalia.

GESTIBILE – Per Francesco Parravicini si può anche rinunciare a due big, se non sono al meglio: «L’Inter è forte anche senza Lautaro Martinez. Comunque ha le alternative, è un giocatore importantissimo ma può giocare senza di lui e Nicolò Barella. Stiamo parlando di una società come l’Inter: non può essere legata a un singolo, anche se molto importante. L’Inter non si deve fasciare la testa se non c’è un big come Barella o Lautaro Martinez. La difesa in Inter-Napoli senza Stefan de Vrij? È un bel dilemma, come si dice di solito è la base. Forse metterei Milan Skriniar centrale, poi Matteo Darmian è talmente bravo che può fare il braccetto di destra. Però Skriniar ci può stare centrale, forse opterei per lui centrale con Alessandro Bastoni braccetto di sinistra».