Inter-Napoli, spunta una nuova opzione per la difesa (con Bastoni) – SI

Per Inter-Napoli, domenica alle 18, bisogna trovare il sostituto di de Vrij, infortunatosi con l’Olanda. Sportitalia segnala una nuova possibile opzione per Inzaghi, anche avendo Bastoni.

CHI DIETRO? – È un rebus la formazione per Inter-Napoli, lato Simone Inzaghi. Perso Stefan de Vrij, dopo l’infortunio con l’Olanda, la scelta segnalata per tutta la settimana era Andrea Ranocchia. Ora però spunta una nuova opzione: Alessandro Bastoni, recuperato, come centrale di difesa. È la proposta di Sportitalia, con Federico Dimarco sul centro-sinistra e Milan Skriniar sul centro-destra. L’alternativa è Skriniar centrale, Matteo Darmian (o Danilo D’Ambrosio) sul centro-destra e sempre Bastoni sul centro-sinistra. Per quest’ultimo, rientrato anzitempo dagli impegni con l’Italia, il recupero è comunque cosa fatta. La presenza di Bastoni dal 1′ in Inter-Napoli non dovrebbe più essere in discussione, quella dei suoi compagni di reparto è ancora da individuare.