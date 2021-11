Pardo: «Sheriff-Inter? Sfida tutt’altro che scontata. All’andata…»

Pierluigi Pardo intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter impegnata questa sera contro lo Sheriff Tiraspol

INSIDIE – Pierluigi Pardo, parla a proposito dell’Inter, impegnata questa sera sul campo dello Sheriff alle ore 21. Il giornalista ritiene che il match possa presentare delle insidie per la squadra allenata da Simone Inzaghi che, con una vittoria, potrebbe ipotecare o quasi il passaggio del turno. Queste le sue parole: «Partita tutt’altro che scontata, anche se i nerazzurri visti all’andata fanno sperare. Sono una squadra da non sottovalutare che, ricordiamo, ha già fatto sei punti in campionato».