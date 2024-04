Pardo placa l’entusiasmo: «Inter, scudetto nel derby? Messaggio Milan diverso»

Si è già entrati nel clima derby, con l’Inter che spera di poter alzare lo scudetto proprio di fronte ai cugini del Milan. Pierluigi Pardo non è certo che questo possa accadere e lo spiega su Tutti i Convocati.

FESTA SCUDETTO – Pierluigi Pardo sembra sulla stessa lunghezza d’onda di Bruno Giordano. Poi il giornalista si sofferma sull’eventuale vittoria dello scudetto dell’Inter nel derby: «Il miglior calcio in questo momento è del Milan? Sì sono d’accordo perché la squadra vive un bel momento, che ovviamente però non le può ridare la qualificazione in Champions League che è svanita in autunno, che non le può ridare la possibilità di giocare per lo scudetto. Molti tifosi del Milan sono terrorizzati da questo 22 aprile e io lo posso anche capire. Ma la squadra di Pioli sta dando un messaggio diverso, del tipo ‘Continuiamo a salire e magari riusciremo nell’impresa di dire all’Inter che lo scudetto lo vinci ma non a casa mia‘. Questo è un po’ il messaggio che sta passando».

Inter, sei tu il problema delle avversarie!

IL PROBLEMA INTER – Pierluigi Pardo, poi, dichiara: «Il problema della Juventus, come per Milan, è l’Inter. È una squadra molto più pronta, che si è mossa meglio, che ha lavorato meglio in tutti gli aspetti, compreso l’allenatore. I nerazzurri si godono un primato solitario e da record. La Juventus sta facendo il suo e dire che sia una stagione deludente non si può. Quella del Napoli lo è, alla luce della forza che la squadra ha mostrato un anno fa. Quella bianconera è una stagione media, che potrebbe diventare addirittura medio-buona se dovesse vincere la Coppa Italia».