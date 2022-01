Palmeri: «Zhang torna per Inter-Lazio, da tenere d’occhio benvenuto curva»

Zhang sarà in tribuna stasera per Inter-Lazio, prima volta in stagione che presenzia a una partita dal vivo. Tancredi Palmeri, collegato da Milano per Sportitalia, non esclude una reazione della Curva Nord.

IL RITORNO – Tancredi Palmeri parla dei risvolti dati dal ritorno del presidente: «L’ultima volta che Steven Zhang è venuto a San Siro era per la cerimonia scudetto. Non era ancora successo il terremoto in un mese dell’Inter: ricordiamo che mai si era vista nella storia una fresca scudettata costretta a smobilitare in così poco tempo. In realtà la congiuntura, e il lavoro di Giuseppe Marotta, sono andati in favore di Zhang. Torna dopo sei mesi e lo fa in un momento perfetto: per la Supercoppa Italiana, firmare tutti i rinnovi e il bond da quattrocento milioni. Però, oggettivamente, sarebbe stato differente se non ci fosse stato tutto quel lavoro che ha riportato l’Inter in testa. Rimane la prima volta che Zhang tornerà a vedere i tifosi dopo quello che è successo. L’Inter poi ha anche ribaltato i destini di quello che poteva sembrare un triste declino, però ricordiamoci che la Curva Nord ha memoria lunga. C’è da tenere d’occhio quale possa essere il bentornato da parte della tifoseria, che sicuramente non ha niente da dire su allenatore e giocatori».