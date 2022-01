Serie A, 21ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

Sarà una ventunesima giornata di Serie A stravolta dal COVID-19, dato che ieri sera sono cambiate le date di due partite in programma oggi (vedi articolo). È l’ultimo turno per gennaio col 50% di capienza negli stadi, poi il limite scenderà a cinquemila. Ecco il calendario aggiornato e le scelte di Sky Sport per la diretta TV.

Venezia-Milan – domenica 9 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Sassuolo – domenica 9 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Napoli-Sampdoria – domenica 9 gennaio ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Udinese-Atalanta – domenica 9 gennaio ore 16.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Genoa-Spezia – domenica 9 gennaio ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Roma-Juventus – domenica 9 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Inter-Lazio – domenica 9 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Verona-Salernitana – domenica 9 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Torino-Fiorentina – lunedì 10 gennaio ore 17 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Bologna – martedì 11 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46 *

Milan 45

Napoli 40

Atalanta 38 *

Juventus 35

Fiorentina 32 *

Roma 32

Lazio 32

Empoli 28

Bologna 27 *

Verona 27

Torino 25 *

Sassuolo 25

Udinese 20 **

Sampdoria 20

Venezia 17 *

Spezia 16

Cagliari 13

Genoa 12

Salernitana 8 **

* una partita in meno

** due partite in meno