Onana oggi debutta in Coppa d’Africa. Il CT: «All’Inter per giocare, è felice»

Onana oggi alle 17 sarà protagonista (e probabile titolare) della partita inaugurale di Coppa d’Africa, Camerun-Burkina Faso. Sul prossimo portiere dell’Inter, in arrivo a parametro zero dall’Ajax a luglio, si è espresso il suo CT.

VERSO IL DEBUTTO – Oggi il Camerun inaugurerà la Coppa d’Africa, dove è Paese organizzatore, col match contro il Burkina Faso delle ore 17. In porta previsto André Onana, prossimo portiere dell’Inter. Del trasferimento ne parla il suo commissario tecnico, Toni Conceicao: «Mi ha detto di essere molto felice, gli auguro tutto il bene del mondo. Va all’Inter per giocare e affermarsi, ha tutte le capacità per farcela. È contento e si sente bene, spero che riesca a raggiungere gli obiettivi di squadra perché gli darebbe fiducia per quando viene in nazionale. Questo è quello che mi auguro per qualsiasi giocatore in questa situazione, perché sono cose che possono accadere. Sapevo che avrebbe potuto firmare per l’Inter, l’ha fatto e proseguirà il suo cammino professionale. Quando un giocatore è così felice significa che è sicuro e riuscirà a fare bene in futuro».