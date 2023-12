Palladino: «La Juventus può lottare con l’Inter. Non lo dico da ruffiano»

Palladino ha giocato nella Juventus, ora è allenatore del Monza e stasera ha perso in maniera rocambolesca al 94′. Nell’intervista rilasciata a DAZN dà una valutazione della corsa per vincere la Serie A.

DUELLO PREVISTO – Il gol di Federico Gatti stasera stravolge la classifica, in attesa della partita di Napoli. Raffaele Palladino si sbilancia: «La Juventus può lottare fino in fondo con l’Inter per lo scudetto? Assolutamente sì, ma non lo dico per fare il ruffiano. Semplicemente perché la Juventus lotta sempre per quello, perché ha una mentalità vincente con società e allenatore. È costruita per quello, se la giocherà fino alla fine».