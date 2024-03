Pagliuca: «Bologna, c’è entusiasmo! Sommer l’ideale per l’Inter»

Pagliuca, storico ex portiere – tra le altre – di Inter e Bologna che si sfideranno proprio oggi alle 18, in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali della Serie A ha parlato proprio del match tra le sue due ex squadre.

CHE SFIDA – Gianluca Pagliuca ha parlato della sfida tra Inter e Bologna: «In città c’è grande entusiasmo, già sarebbe tanto arrivare in Conference League. Speriamo che rimanga così per altri due mesi. Thiago Motta sta facendo un lavoro straordinario, la squadra domina e gioca bene. L’organizzazione difensiva è incredibile, quando fa gol difficilmente si fa recuperare, e quando prende gol quasi sempre rimonta, un po’ come l’Inter. Negli ultimi anni il Bologna è stata la bestia nera per l’Inter, vincere significherebbe consacrazione definitiva. Ovviamente il Bologna proverà a fare lo sgambetto, mentre i primi in classifica hanno tanti punti di vantaggio. Sarà una partita equilibrata, prevedo anche tanti gol realizzati».

PORTIERE NERAZZURRO – Pagliuca parla in particolare del numero 1 svizzero: «Sommer a me piace, è un portiere pratico. Para tanto, anche se deve migliorare tanto con i piedi. Onana era un po’ un cavallo pazzo, ti faceva il miracolo e poi la papera. Quando c’è da fare la parata Sommer te la fa, è l’idea per l’Inter di adesso».

Fonte: Serie A [Canale YouTube]