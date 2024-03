Paganin: «Inter, nessuno ti etichettava dominante ad inizio anno!»

Antonio Paganin, ex difensore, ha trattato il tema Inter in collegamento su Radio Sportiva a due giorni dalla partita contro il Genoa in campionato.

INIZIO ANNO – Paganin ricorda: «Per i valori espressi di volta in volta l’Inter è superiore. Nelle ultime quattro hanno sempre segnato 4 gol. Sono in salute e penso meritatamente stia vincendo il campionato attuale. Competenza nel management, che ha saputo sostituire 5 big partenti. Tanti si dimenticano che sono andati via Onana, Brozovic, Dzeko, Lukaku e Skriniar. Erano difficili da andare a compensare, chiunque all’inizio della stagione non etichettava l’Inter così dominante. Nessuno si sarebbe immaginato l’impatto di Thuram su questo campionato, la stessa scelta dell’ultimo minuto di Pavard. Tutto ciò ha alzato il livello e ha responsabilizzato coloro che sono rimasti, da Mkhitaryan a Lautaro Martinez che soffriva la presenza ingombrante degli ex compagni. Tutto il pacchetto Inter è cresciuto».