Paganin: «Inter, col Torino non era facile! Lautaro Martinez…»

Massimo Paganin ha commentato su Radio 24 la vittoria dell’Inter sul campo del Torino. L’ex calciatore si focalizza sulla prestazione dei nerazzurri

FORTE – L’analisi di Massimo Paganin: «L’Inter ha fatto un ottima partita sotto tutti i punti di vista: da quello tattico, ha giocato il primo tempo cercando di evitare di subire troppo, poi dal punto di vista mentale perché nel secondo tempo ha dimostrato di essere una grande squadra. Alla prima occasione ha fatto gol, ha un organico importante con dei giocatori in grado di fare la differenza. Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi hanno fatto bene. Non era facile vincere a Torino, non aveva mai perso in casa ed aveva concesso solo un gol. Era una di quelle partite da vincere, l’Inter ha dimostrato di essere una squadra che lotterà per lo scudetto. Lautaro Martinez? Segna perché la squadra costruisce molto. La squadra ha molti gol che possono arrivare dai centrocampisti, anche dagli estermi come Dumfries e Carlos Augusto. Quest’anno, a differenza dello scorso anno, ha fatto sei clean sheet. La passata stagione ha dato consapevolezza ad una squadra che aveva individualità importanti».