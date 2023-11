Padovan punge: «Juventus? Difficilmente vincerà giocando così! Inter più forte»

La Juventus ha battuto la Fiorentina e si è portata a -2 dall’Inter capolista. Giancarlo Padovan, su Radio Sportiva, parla del possibile duello scudetto fra le due squadre

LOTTA – Queste le considerazioni di Padovan: «Juventus? A me non piace e difficilmente giocando così vincerà il campionato. Anche perché ti può andare bene una volta dopo una partita in cui hai sofferto per 89 minuti, secondo me contro l’Inter, che è nettamente più forte della Juve, non va bene. Per me, sia dal punto di vista dell’organico, delle formazioni della qualità e dell’efficacia del gioco l’Inter è meglio, però vediamo dopo lo scontro diretto che sicuramente qualcosa dirà».